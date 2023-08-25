В Петербурге задержали иностранца, пристававшего к девочкам на юге города. Им интересовался Бастрыкин

Возмущенному сообщениями в соцсетях о мужчине, пристававшем к детям на Пулковском шоссе, Бастрыкину уголовный розыск ответил задержанием.



Сотрудники уголовного розыска накануне около половины первого дня задержали у дома 71, корпус 2 по Пулковскому шоссе 22-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, в течение нескольких дней во дворах ЖК «Зеленый квартал» он «выслеживал и приставал к маленьким девочкам».



Одно из домогательств, днем 23 августа к 6-летней девочке, легло в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

