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    В Петербурге задержали иностранца, пристававшего к девочкам на юге города. Им интересовался Бастрыкин

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    Возмущенному сообщениями в соцсетях о мужчине, пристававшем к детям на Пулковском шоссе, Бастрыкину уголовный розыск ответил задержанием.

    Сотрудники уголовного розыска накануне около половины первого дня задержали у дома 71, корпус 2 по Пулковскому шоссе 22-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, в течение нескольких дней во дворах ЖК «Зеленый квартал» он «выслеживал и приставал к маленьким девочкам».

    Одно из домогательств, днем 23 августа к 6-летней девочке, легло в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

    Задержанный состоит на миграционном учете, но официально нигде не работает.

    Глава СК Бастрыкин заинтересовался жалобами жильцов ЖК вечером накануне и потребовал доклада по уголовному делу.

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    Комментарии 17

    Гость25 Авг 2023 в 10:21
    Узбекам узбеково
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