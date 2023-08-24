В Московском районе ищут мигранта — за интерес к маленьким девочкам. Бастрыкин взял дело на контроль

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении малолетних в Петербурге, сообщает 24 августа информационный центр
Внимание Бастрыкина привлекли публикации в СМИ и соцсетях о том, что уроженец Средней Азии, находясь на территории ЖК «Зеленый квартал», «выслеживал и приставал к малолетним девочкам».
Главе
Ранее о проведении проверки по изложенным фактам заявили в
«23 августа 2023 года в 08:00 в полицию Московского района обратилась петербурженка с заявлением о том, что, со слов ее
Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.