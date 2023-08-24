    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.4eur102.47

    В Московском районе ищут мигранта — за интерес к маленьким девочкам. Бастрыкин взял дело на контроль

    546
    6 комментариев

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении малолетних в Петербурге, сообщает 24 августа информационный центр СК РФ.

    Внимание Бастрыкина привлекли публикации в СМИ и соцсетях о том, что уроженец Средней Азии, находясь на территории ЖК «Зеленый квартал», «выслеживал и приставал к малолетним девочкам».

    Главе ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову поручено представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

    Ранее о проведении проверки по изложенным фактам заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    «23 августа 2023 года в 08:00 в полицию Московского района обратилась петербурженка с заявлением о том, что, со слов ее 7-летней дочки, на детской площадке у дома 71 по Пулковскому шоссе неизвестный совершил в ее отношении противоправные действия», — сказано в сообщении полицейского главка.

    Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МигрантПедофилСКБастрыкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость24 Авг 2023 в 23:19
    Бастрыкин взял за дело
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close