В Московском районе ищут мигранта — за интерес к маленьким девочкам. Бастрыкин взял дело на контроль

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении малолетних в Петербурге, сообщает 24 августа информационный центр СК РФ .



Внимание Бастрыкина привлекли публикации в СМИ и соцсетях о том, что уроженец Средней Азии, находясь на территории ЖК «Зеленый квартал», «выслеживал и приставал к малолетним девочкам».

