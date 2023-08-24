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    Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, отрицает употребление наркотиков

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    Следователи допросили водителя автомобиля, который врезался в людей на тротуаре в Калуге. Сейчас он находится в лечебном учреждении под конвоем, сообщили 24 августа в пресс-службе СК СК РФ по Калужской области.

    Фото: СУ СК России по Калужской области
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    По версии следствия, 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги в состоянии наркотического опьянения сбил людей на перекрестке улиц Кирова и Рылеева. Несколько человек, включая несовершеннолетних, получили различные травмы.

    Водитель задержан в качестве подозреваемого по пункту «в» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    В ходе допроса мужчина дал признательные показания, отрицает лишь употребление наркотиков. Впрочем, наличие запрещенных средств подтвердило медицинское освидетельствование.

    Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о заключении подозреваемого под стражу. «Фонтанка» ранее показывала кадры ДТП. Сообщалось, что в прошлом водитель был лишен водительских прав.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша / официальный канал

    По сообщению ТАСС, медики намерены эвакуировать двух пострадавших в ДТП подростков в Российскую детскую клиническую больницу. Для этого нужно дождаться стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, у двух подростков 2006 и 2007 года рождения диагностированы тяжелые сочетанные травмы, включая переломы конечностей. Одного успешно прооперировали, второй на момент публикации все еще в операционной. Ещё один ребенок — 2019 года рождения — в состоянии средней тяжести. Из шести пострадавших взрослых, четверо в тяжелом состоянии.

    Фото: СУ СК России по Калужской области

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