Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, отрицает употребление наркотиков

Следователи допросили водителя автомобиля, который врезался в людей на тротуаре в Калуге. Сейчас он находится в лечебном учреждении под конвоем, сообщили 24 августа в пресс-службе СК СК РФ по Калужской области.
По версии следствия, 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги в состоянии наркотического опьянения сбил людей на перекрестке улиц Кирова и Рылеева. Несколько человек, включая несовершеннолетних, получили различные травмы.
Водитель задержан в качестве подозреваемого по пункту «в» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания, отрицает лишь употребление наркотиков. Впрочем, наличие запрещенных средств подтвердило медицинское освидетельствование.
Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о заключении подозреваемого под стражу. «Фонтанка» ранее показывала кадры ДТП. Сообщалось, что в прошлом водитель был лишен водительских прав.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша / официальный канал
По сообщению ТАСС, медики намерены эвакуировать двух пострадавших в ДТП подростков в Российскую детскую клиническую больницу. Для этого нужно дождаться стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, у двух подростков 2006 и 2007 года рождения диагностированы тяжелые сочетанные травмы, включая переломы конечностей. Одного успешно прооперировали, второй на момент публикации все еще в операционной. Ещё один ребенок — 2019 года рождения — в состоянии средней тяжести. Из шести пострадавших взрослых, четверо в тяжелом состоянии.