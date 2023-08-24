Страшное ДТП в Калуге: видео

Видео страшной автомобильной аварии в Калуге опубликовал 24 августа в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Напомним, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге автомобиль «Тойота» выехал на скорости на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей.
Губернатор Калужской области, Владислав Шапша / официальный канал
«Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание», — написал Шапша.
В УМВД РФ по Калужской области уточнили, что, по предварительной информации, за рулем «Тойоты» был мужчина 1974 года рождения. Ранее он был лишен водительских прав.
Получившие травмы подростки 15 и 16 лет находятся в реанимации. Трехлетний ребенок — в травматологическом отделении вместе со своей мамой.
Возбуждено уголовное дело.