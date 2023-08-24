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    В Калуге «Тойота» вылетела на тротуар в толпу пешеходов. Пострадали 8 взрослых и 2 ребенка

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    Автомобиль «Тойота» вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Калуге днем 24 августа. Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Рылеева, сообщает прокуратура региона.

    И. о. прокурора города Станислав Нагаев выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств произошедшего.

    В УМВД России по Калужской области уточнили, что, по предварительной информации, за рулем «Тойоты» был мужчина 1974 года рождения. Ранее он был лишен водительских прав. Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный павильон, где находились ожидавшие общественный транспорт люди.

    Губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале проинформировал, что пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших доставлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Ещё четыре человека от госпитализации отказались.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте также находятся 8 машин скорой помощи, добавляет портал Kaluga-poisk.ru.

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