Двое подростков находятся в реанимации после наезда «Тойоты» на пешеходов в Калуге. Трехлетний малыш — в травматологии

В аварии на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге по уточненной информации пострадали трое детей. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.



По его информации, в результате наезда «Тойоты» на пешеходов на перекрестке улиц Кирова и Рылеева, получившие травмы подростки 15 и 16 лет находятся в реанимации. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. Всего жертвами ДТП, по данным полиции, стали 11 человек.



Водитель задержан, по данным ГИБДД Калужской области он был лишен прав в апреле этого года за управление в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), добавили в «МВД Медиа».

