Московские следователи и петербургский спецназ обыскали неонацистов в двух столицах

В Москве и Петербурге одновременно прошли обыски у неонацистов, подозреваемых в связях с запрещенной организацией.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, руководили следственными действиями сотрудники СК из Москвы. В Петербурге местных силовиков привлекали для силовых акций.
По версии следствия, члены неонацистской группы «Белая масть» взаимодействовали с запрещенной в РФ террористической группировкой «Русский добровольческий корпус». Участники последней, как пишут СМИ, воюют на Украине против России.
В ходе следственных действий помимо электронных носителей были изъяты многочисленные националистические и экстремистские материалы, а также некоторое количество холодного оружия.