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    Московские следователи и петербургский спецназ обыскали неонацистов в двух столицах

    1989
    22 комментария

    В Москве и Петербурге одновременно прошли обыски у неонацистов, подозреваемых в связях с запрещенной организацией.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, руководили следственными действиями сотрудники СК из Москвы. В Петербурге местных силовиков привлекали для силовых акций.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По версии следствия, члены неонацистской группы «Белая масть» взаимодействовали с запрещенной в РФ террористической группировкой «Русский добровольческий корпус». Участники последней, как пишут СМИ, воюют на Украине против России.

    В ходе следственных действий помимо электронных носителей были изъяты многочисленные националистические и экстремистские материалы, а также некоторое количество холодного оружия.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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