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    Школьник на мотоцикле не поделил с «Ладой» перекресток под Петербургом

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    Поездка на мотоцикле закончилась для подростка ДТП во Всеволожском районе Ленобласти и больницей. Прав школьник никогда не получал, чей байк — неизвестно.

    ДТП произошло в 19:40 23 августа на 25-м километре автодороги Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск, стало известно «Фонтанке» 24 августа. 15-летний школьник, следуя в сторону Всеволожска по обочине главной дороги на мотоцикле Twin Wall, столкнулся с автомобилем LADA Vesta, выехавшим на перекресток со съезда с трассы «Кола», который является второстепенной дорогой.

    В результате аварии девятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и ссадины. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Подросток ехал в шлеме, но без экипировки. Водительских прав он не получал. Мотоцикл был без номеров, на учете транспорт не состоит и кому принадлежит — не установлено. За рулем автомобиля находился 42-летний местный житель. За нарушения ПДД он в 2023 году не привлекался ни разу.

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