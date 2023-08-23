Петербургская школьница загорелась во время приготовления ужина на даче

С новой прической придет в школу 14-летняя петербурженка: на даче у нее загорелась коса.
Пострадавшую родители привезли самостоятельно из деревни Лопухинка в детскую больницу накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 23 августа.
Медики зафиксировали у подростка ожоги спины и рук. Её состояние оценивается, как средней тяжести. Пациентку поместили на ожоговое отделение.
По предварительной информации, девочка была на даче с бабушкой. Она помогала с приготовлением ужина, повернулась спиной к газовой плите, и у нее загорелась коса (у девочки длинные волосы). Огонь перекинулся на одежду, и таким образом ребенок получил ожоги.
Проводится проверка.