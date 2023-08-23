Золотые зубы и никакого стыда. Под Петербургом граждане задержали мужчину, смутившего девочек

39-летнего уроженца Узбекистана задержали во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 23 августа. Жители обвинили мужчину в демонстрации своего полового органа детям, подозреваемого поймал отец одной из девочек.



По данным «Фонтанки», инцидент произошел накануне вечером в деревне Старая. Жители Верхней улицы вызвали полицию и рассказали, что задержали преступника. Прибывший наряд застал плененного 39-летнего приезжего из Узбекистана и отца 9-летней девочки, перед которой злодей якобы снимал штаны.

Ее 12-летняя подружка рассказала, что они гуляли и зашли в магазин. На выходе у 9-летней девочки закружилась голова, и она упала. К ним подошел незнакомый мужчина, улыбаясь и показывая свои золотые зубы. Показывал он еще кое-что, снимая штаны. Подружки побежали к своему дому и, встретив соседку из другой парадной, попросили ее о помощи. Однако навязчивый мужчина последовал за ними. В итоге незнакомца схватил отец младшей девочки и удерживал его до приезда полиции.