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    Золотые зубы и никакого стыда. Под Петербургом граждане задержали мужчину, смутившего девочек

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    39-летнего уроженца Узбекистана задержали во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 23 августа. Жители обвинили мужчину в демонстрации своего полового органа детям, подозреваемого поймал отец одной из девочек.

    По данным «Фонтанки», инцидент произошел накануне вечером в деревне Старая. Жители Верхней улицы вызвали полицию и рассказали, что задержали преступника. Прибывший наряд застал плененного 39-летнего приезжего из Узбекистана и отца 9-летней девочки, перед которой злодей якобы снимал штаны.

    Ее 12-летняя подружка рассказала, что они гуляли и зашли в магазин. На выходе у 9-летней девочки закружилась голова, и она упала. К ним подошел незнакомый мужчина, улыбаясь и показывая свои золотые зубы. Показывал он еще кое-что, снимая штаны. Подружки побежали к своему дому и, встретив соседку из другой парадной, попросили ее о помощи. Однако навязчивый мужчина последовал за ними. В итоге незнакомца схватил отец младшей девочки и удерживал его до приезда полиции.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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