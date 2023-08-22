Россиянам в Латвии могут дать два года. Чтобы подучили латышский язык

Граждане России, постоянно проживающие в Латвии, могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку, сообщает 22 августа ТАСС со ссылкой на прибалтийские СМИ.



Латвийские журналисты транслируют заявление главы МВД страны Мариса Кучинскиса. По его словам, каждый случай несдачи экзамена будет рассматриваться в индивидуальном порядке, пока «никого депортировать не будут».



Уточняется, что латвийское правительство намерено внести изменения в закон о миграции. Новелла даст возможность гражданам России, не сдавшим экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, получить временный вид на жительство. Таким образом у граждан РФ будет два года на подготовку к «пересдаче».

