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    Россиянам в Латвии могут дать два года. Чтобы подучили латышский язык

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    Граждане России, постоянно проживающие в Латвии, могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку, сообщает 22 августа ТАСС со ссылкой на прибалтийские СМИ.

    Латвийские журналисты транслируют заявление главы МВД страны Мариса Кучинскиса. По его словам, каждый случай несдачи экзамена будет рассматриваться в индивидуальном порядке, пока «никого депортировать не будут».

    Уточняется, что латвийское правительство намерено внести изменения в закон о миграции. Новелла даст возможность гражданам России, не сдавшим экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, получить временный вид на жительство. Таким образом у граждан РФ будет два года на подготовку к «пересдаче».

    Власти Латвии решили смягчить позицию, поскольку моментальная депортация за несдачу экзамена «создала бы риски провокаций и судебных дел».

    Напомним, 4 августа шесть тысяч россиян, не сдавших экзамен на знание латышского, узнали, что получат письма с официальным требованием уехать из Латвии и должны будут сделать это в течение трех месяцев.

    При этом заявлялось, что выдворить смогут «даже семидесятилетнюю бабушку», если у нее нет языкового сертификата.

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