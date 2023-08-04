«Могут выдворить даже 70-летнюю бабушку». Не сдавших языковой экзамен россиян попросят покинуть Латвию

В сентябре россиян, которые имеют постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии, но не сдали экзамен по латышскому языку, попросят покинуть страну. Об этом 4 августа сообщают местные СМИ.

Речь идет примерно о шести тысячах человек. Они получат письма с официальным требованием уехать из Латвии и должны будут сделать это в течение трех месяцев, заявил замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш. Уголовной ответственности за отказ в этом не предусмотрено, но можно будет получить штраф.

При этом выдворить смогут «даже семидесятилетнюю бабушку», если у нее нет языкового сертификата, заявил глава Комиссии Сейма (парламента Латвии) по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. «Когда мы такой вопрос задали начальнику погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это сделать», — пояснил он (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы отметили, что лишение ПМЖ означает также потерю государственной опеки, включая пенсию.

Если кто-то попытается сдать экзамен до 1 сентября, но не сможет, у него будет право на вторую попытку — до 30 ноября, а ПМЖ еще будет действовать. Если и тогда человека постигнет неудача, он сможет попробовать получить визу или временный вид на жительство.