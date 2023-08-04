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    «Могут выдворить даже 70-летнюю бабушку». Не сдавших языковой экзамен россиян попросят покинуть Латвию

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    В сентябре россиян, которые имеют постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии, но не сдали экзамен по латышскому языку, попросят покинуть страну. Об этом 4 августа сообщают местные СМИ.

    Речь идет примерно о шести тысячах человек. Они получат письма с официальным требованием уехать из Латвии и должны будут сделать это в течение трех месяцев, заявил замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш. Уголовной ответственности за отказ в этом не предусмотрено, но можно будет получить штраф.

    При этом выдворить смогут «даже семидесятилетнюю бабушку», если у нее нет языкового сертификата, заявил глава Комиссии Сейма (парламента Латвии) по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. «Когда мы такой вопрос задали начальнику погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это сделать», — пояснил он (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы отметили, что лишение ПМЖ означает также потерю государственной опеки, включая пенсию.

    Если кто-то попытается сдать экзамен до 1 сентября, но не сможет, у него будет право на вторую попытку — до 30 ноября, а ПМЖ еще будет действовать. Если и тогда человека постигнет неудача, он сможет попробовать получить визу или временный вид на жительство.

    В конце июня Латвия полностью прекратила выдачу всех типов виз россиянам в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер». Правда уже 3 июля ограничения смягчили. Сообщалось, что заявки на визы снова принимают у россиян, которые имеют родственников в Латвии. В списке указаны супруги, родители, бабушки, дедушки, дети и внуки. Есть и еще несколько категорий.

    В Финляндии тоже ужесточили миграционную политику — «Фонтанка» рассказывала, как именно.

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    ЛатвияЯзыковой экзамен
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