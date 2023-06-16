В Финляндии ужесточат миграционную политику. Рассказываем, как именно

Программа нового правительства Финляндии подразумевает ужесточение миграционной политики. Об основных положениях, которые ее касаются, 16 июня сообщают финские СМИ.

За нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму. В целом программа направлена на ограничение прибытия беженцев, но должна способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество.

«Фонтанка» рассказывала, что еще включено в программу нового финского правительства.