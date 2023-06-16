В Финляндии ужесточат миграционную политику. Рассказываем, как именно

Программа нового правительства Финляндии подразумевает ужесточение миграционной политики. Об основных положениях, которые ее касаются, 16 июня сообщают финские СМИ.
- Вид на жительство (ВНЖ) на основе работы истечет, если человек за три месяца не найдет новую работу. О прекращении трудовых отношений миграционную службу должен будет уведомить работодатель.
- Плату за обучение в финских учебных заведениях пересмотрят, а те, кто имеет студенческий ВНЖ, не будут получать минимальное прожиточное пособие.
- Постоянно живущие в Финляндии люди будут получать полное соцобеспечение, а иммигранты — ограниченное.
- Квоту для беженцев планируют сократить с 1050 до 500 человек. Статус беженца будут предоставлять максимум на три года.
- В будущем для получения постоянного ВНЖ потребуется шесть лет жить в Финляндии. После четырех лет проживания его могут выдать на основании высокого дохода (более 40 тысяч евро в год) или оконченного высшего образования и опыта работы.
- В будущем для получения гражданства нужно будет жить в Финляндии восемь лет и сдать тест на гражданство и знание языка. Также правительство планирует вернуть требования к доходу при подаче заявления на гражданство.
За нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму. В целом программа направлена на ограничение прибытия беженцев, но должна способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество.
«Фонтанка» рассказывала, что еще включено в программу нового финского правительства.