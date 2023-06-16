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    Соцпособия урежут, а некоторым придется работать. Новое правительство Финляндии обнародовало программу

    1991
    13 комментариев

    Новое финское правительство обнародовало свою программу. О ее положениях 16 июня рассказывает глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, сообщают финские СМИ.

    Подоходные налоги будут снижены на 500–600 миллионов евро, и добиться сокращения расходов правительство планирует путем урезания социальных пособий. Речь идет, в частности, о жилищных пособиях и пособиях по безработице. Тех же, кто получает прожиточное, могут обязать работать. Кроме того, будут увеличены налоги на добавленную стоимость, но это не коснется продуктов питания.

    Критерии для получения финского гражданства и вида на жительство ужесточат. Также в стране планируют увеличить количество полицейских.

    По предварительным данным, в новом правительстве будет 17 министров.

    В мае в Финляндии установили минимальный порог заработка для иммигрантов — 1600 евро в месяц, или больше 135 тысяч рублей. Такая сумма нужна для получения вида на жительство.

    В апреле премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об уходе и отставке своего правительства. На выборах победила Национальная коалиционная партия, председателем которой является Орпо.

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    Финляндия
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    Комментарии 13

    28002422016 Июн 2023 в 19:25
    Позлорадствовали все, кто любит халяву, НАТОм перед глазами помахали сами себе. Как всегда, почти все даже не задумались над снижением подоходного налога. Европа уже замерзала, голодала, а теперь еще и субсидии снизятся! Как не радоваться российскому патриоту! Если субсидии снизятся, то это свидетельствует об увеличении доходов граждан. Знать надо, что в нормальных странах существуют незыблемые социальные стандарты, а не радоваться впустую.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:16
    Санна Марин дорулилась, вошла в нато, а теперь финны будут платить.
    +1−1
    Silver86716 Июн 2023 в 19:07
    Злое НАТО заставит работать многолетних бездельников, привыкших годами сидеть на пособии?
    +2−0
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