Соцпособия урежут, а некоторым придется работать. Новое правительство Финляндии обнародовало программу

Подоходные налоги будут снижены на 500–600 миллионов евро, и добиться сокращения расходов правительство планирует путем урезания социальных пособий. Речь идет, в частности, о жилищных пособиях и пособиях по безработице. Тех же, кто получает прожиточное, могут обязать работать. Кроме того, будут увеличены налоги на добавленную стоимость, но это не коснется продуктов питания.

Новое финское правительство обнародовало свою программу. О ее положениях 16 июня рассказывает глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, сообщают финские СМИ.

По предварительным данным, в новом правительстве будет 17 министров.

Критерии для получения финского гражданства и вида на жительство ужесточат. Также в стране планируют увеличить количество полицейских.

В мае в Финляндии установили минимальный порог заработка для иммигрантов — 1600 евро в месяц, или больше 135 тысяч рублей. Такая сумма нужна для получения вида на жительство.

В апреле премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об уходе и отставке своего правительства. На выборах победила Национальная коалиционная партия, председателем которой является Орпо.