Соцпособия урежут, а некоторым придется работать. Новое правительство Финляндии обнародовало программу

Новое финское правительство обнародовало свою программу. О ее положениях 16 июня рассказывает глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, сообщают финские СМИ.
Подоходные налоги будут снижены на 500–600 миллионов евро, и добиться сокращения расходов правительство планирует путем урезания социальных пособий. Речь идет, в частности, о жилищных пособиях и пособиях по безработице. Тех же, кто получает прожиточное, могут обязать работать. Кроме того, будут увеличены налоги на добавленную стоимость, но это не коснется продуктов питания.
Критерии для получения финского гражданства и вида на жительство ужесточат. Также в стране планируют увеличить количество полицейских.
По предварительным данным, в новом правительстве будет 17 министров.
В мае в Финляндии установили минимальный порог заработка для иммигрантов — 1600 евро в месяц, или больше 135 тысяч рублей. Такая сумма нужна для получения вида на жительство.
В апреле премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об уходе и отставке своего правительства. На выборах победила Национальная коалиционная партия, председателем которой является Орпо.