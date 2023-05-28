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    В Финляндии установили минимум заработка для иммигрантов. Сумма понравится не всем

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    Минимальный порог заработка для иммигрантов в Финляндии в ближайшее время будет повышен и составит 1600 евро в месяц (больше 135 тысяч рублей по официальному курсу). Именно такая сумма позволит получить вид на жительство. Об этом 28 мая сообщают финские СМИ.

    В данный момент минимальный порог составляет 1300 евро в месяц (чуть больше 110 тысяч рублей по официальному курсу). Сумма повышается в рамках ужесточения иммиграционной политики. При этом мера не потребует каких-либо изменений в Конституцию Финляндии и не противоречит международным соглашениям.

    Отмечается, что новшество распространят и на тех работников, которые получают зарплаты за полный рабочий день в соответствии с коллективным трудовым договором.

    «Истинные финны» настаивали на повышении порога до 2500 евро (больше 211 тысяч рублей по официальному курсу). Однако поддержки предложение не нашло — чиновники полагают, что низкооплачиваемым сферам в ближайшее время может грозить нехватка рабочей силы.

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    ФинляндияЗарплатаИммиграция
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