В Финляндии установили минимум заработка для иммигрантов. Сумма понравится не всем

Минимальный порог заработка для иммигрантов в Финляндии в ближайшее время будет повышен и составит 1600 евро в месяц (больше 135 тысяч рублей по официальному курсу). Именно такая сумма позволит получить вид на жительство. Об этом 28 мая сообщают финские СМИ.



В данный момент минимальный порог составляет 1300 евро в месяц (чуть больше 110 тысяч рублей по официальному курсу). Сумма повышается в рамках ужесточения иммиграционной политики. При этом мера не потребует каких-либо изменений в Конституцию Финляндии и не противоречит международным соглашениям.

