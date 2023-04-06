Президент Финляндии принял отставку правительства Санны Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала заявление об уходе с поста и отставке своего правительства. Как сообщают 6 апреля финские СМИ, это произошло в 10:30 по времени Хельсинки в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.



Президент Саули Ниинистё принял заявление правительства об отставке.

Но при этом правительство Санны Марин продолжит работу до тех пор, пока не будет сформировано новое. Важно, что уходящий кабмин будет заниматься теперь лишь текущими делами и рутинными решениями, но больше не будет принимать важных политических решений. Тем временем председатель коалиции, победившей на выборах, Петтери Орпо приступит к консультациям по поводу нового правительства на следующей неделе.