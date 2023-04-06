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    Президент Финляндии принял отставку правительства Санны Марин

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    13 комментариев

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала заявление об уходе с поста и отставке своего правительства. Как сообщают 6 апреля финские СМИ, это произошло в 10:30 по времени Хельсинки в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.

    Президент Саули Ниинистё принял заявление правительства об отставке.

    Но при этом правительство Санны Марин продолжит работу до тех пор, пока не будет сформировано новое. Важно, что уходящий кабмин будет заниматься теперь лишь текущими делами и рутинными решениями, но больше не будет принимать важных политических решений. Тем временем председатель коалиции, победившей на выборах, Петтери Орпо приступит к консультациям по поводу нового правительства на следующей неделе.

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    Комментарии 13

    Вовчик Н.06 Апр 2023 в 12:15
    Такая душевная девушка.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 12:11
    Мавр, вступил в НАТО, теперь Мавр МОЖЕТ уйти!
    +0−0
    SERGEY11106 Апр 2023 в 11:45
    Войдет подруга в историю - экстренное вхождение страны в НАТО и полный разворот к русским на 180 градусов , понятно что послужило катализатором таких резких и откровенно враждебных действий но факты остаются фактами .
    +2−1
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