Цены на машины в Петербурге за два года увеличились вдвое

За два года автомобили с пробегом в Петербурге подорожали почти в два раза, 22 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе популярного интернет-сервиса объявлений «Авито». В августе 2023 года средняя стоимость подержанных машин увеличилась вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за месяц цена выросла на 3,7%.



В августе 2023-го средняя цена на подержанную машину составляет 1,349 миллиона рублей, годом ранее в данном сегменте можно было приобрести автомобиль за 900 тысяч, в августе 2021-го — за 680 тысяч рублей.

— Значительнее всего цена выросла на модель Volkswagen Passat: на 104,8% за 2 года и на 60,6% за год. В августе эту модель с пробегом в Санкт-Петербурге можно приобрести в среднем за 819 тысяч рублей, — говорит руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.