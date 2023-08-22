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    Цены на машины в Петербурге за два года увеличились вдвое

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    44 комментария

    За два года автомобили с пробегом в Петербурге подорожали почти в два раза, 22 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе популярного интернет-сервиса объявлений «Авито». В августе 2023 года средняя стоимость подержанных машин увеличилась вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за месяц цена выросла на 3,7%.

    В августе 2023-го средняя цена на подержанную машину составляет 1,349 миллиона рублей, годом ранее в данном сегменте можно было приобрести автомобиль за 900 тысяч, в августе 2021-го — за 680 тысяч рублей.

    — Значительнее всего цена выросла на модель Volkswagen Passat: на 104,8% за 2 года и на 60,6% за год. В августе эту модель с пробегом в Санкт-Петербурге можно приобрести в среднем за 819 тысяч рублей, — говорит руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

    В пятерку по росту стоимости за два года, кроме Volkswagen Passat, в Петербурге вошли: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus.

    Solaris и Rio за два года выросли в цене на 65,4% и 64% соответственно и на 33% — за год. Сейчас средняя цена на Solaris составляет 1,050 миллиона рублей, Rio — 0,985 миллиона рублей.

    Polo и Focus дорожали не так стремительно — 47% и 44% за два года соответственно, 24–22% — за год. Средняя цена на Polo в августе 2023-го — 0,967 миллиона рублей, на Focus — 0,620 миллиона рублей.

    Значительное удорожание автомобилей с пробегом не стало поводом отказаться от их покупки. Напротив, подержанные машины этим летом бьют рекорды продаж. Эксперты объяснили, откуда взялся ажиотажный спрос на автомобили с пробегом.

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    Комментарии 44

    Гость22 Авг 2023 в 17:59
    Так инфляция же 7%!
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