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    Губернатор Московской области Воробьев доложил президенту Путину о двух сбитых беспилотниках

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    Президенту России Владимиру Путину доложили о двух сбитых силами ПВО в Московской области беспилотниках. О случившемся в ходе рабочей встречи 21 августа рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба Кремля.

    В открытой части встречи глава государства и губернатор также обсудили подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильем в регионе.

    Рано утром Минобороны отчиталось о подавлении первого БПЛА, затем об уничтожении второго. Два БПЛА перехватили на западе и северо-западе области. В городском округе Истра обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник». Пострадали два человека.

    В аэропортах Москвы и Подмосковья ввели ограничения на прием и отправку рейсов. 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты, в том числе в Петербург.

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    Атака беспилотниковАтака БПЛА на ПодмосковьеАтака дронов
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