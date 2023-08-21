Губернатор Московской области Воробьев доложил президенту Путину о двух сбитых беспилотниках

Президенту России Владимиру Путину доложили о двух сбитых силами ПВО в Московской области беспилотниках. О случившемся в ходе рабочей встречи 21 августа рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба Кремля.



В открытой части встречи глава государства и губернатор также обсудили подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильем в регионе.



Рано утром Минобороны отчиталось о подавлении первого БПЛА, затем об уничтожении второго. Два БПЛА перехватили на западе и северо-западе области. В городском округе Истра обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник». Пострадали два человека.

