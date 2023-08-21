Ещё один беспилотник уничтожен под Москвой

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО 21 августа в Московской области — на этот раз над территорией Истринского района, сообщает Минобороны РФ.
«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — отмечается в сообщении.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал мэр столицы Сергей Собянин.
Это второе сообщение о БПЛА в Подмосковье за утро. Первый аппарат подавили в Одинцовском районе, и он рухнул около населённого пункта Покровское. Никто не пострадал.
В московских аэропортах введены временные ограничения на приём и отправление авиарейсов. В том числе задерживаются самолёты в Пулково.