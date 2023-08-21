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    Беспилотник потерпел крушение в Подмосковье

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    Украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен системой ПВО над территорией Московской области 21 августа около 6:50. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны РФ.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — отмечается в сообщении.

    БПЛА потерял управление и рухнул в Одинцовском районе, около населённого пункта Покровское. Никто не пострадал.

    20 августа украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие. 19 августа БПЛА коптерного типа совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждения.

    UPD: После сообщения о БПЛА стало известно, что в аэропорту Внуково с 6:25 введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, часть рейсов уходят на запасные аэродромы.

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