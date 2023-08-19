Беспилотник атаковал военный аэродром под Великим Новгородом

Украина с применением беспилотника совершила атаку на военный аэродром в Новгородской области. Об этом 19 августа сообщает Министерство обороны. Уточняется, что для нападения применялся БПЛА коптерного типа.



Летательный аппарат был замечен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, после чего его стали сбивать.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — добавили в МО РФ.