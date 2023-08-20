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    На вокзал в Курске прилетел беспилотник, есть пострадавшие

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    Ночью украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 20 августа.

    Основные последствия были устранены в 03:46. По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша и фасад вокзала, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.

    В момент взрыва в здании находились 50 пассажиров, которых, по словам губернатора, удалось оперативно эвакуировать.

    «Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое были направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», — подчеркнул Старовойт.

    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Курской области
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    Сейчас на территории вокзала работают волонтеры. Вход и посадка без прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны — без входа на вокзал. Также первая платформа временно закрыта, поэтому посадка ведется со второй и третьей.

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