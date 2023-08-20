На вокзал в Курске прилетел беспилотник, есть пострадавшие

Ночью украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 20 августа.

Основные последствия были устранены в 03:46. По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша и фасад вокзала, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.

В момент взрыва в здании находились 50 пассажиров, которых, по словам губернатора, удалось оперативно эвакуировать.

«Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое были направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», — подчеркнул Старовойт.