    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    764мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.4eur101.48

    Домодедово вслед за Внуково объявило, что не принимает рейсы. На табло Пулково — задержки и в Шереметьево

    2243
    7 комментариев

    Аэропорт Домодедово с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на воздушную гавань. Ранее об ограничениях объявили во Внуково. На табло петербургского аэропорта Пулково указано, что задерживаются рейсы в Москву также в Шереметьево.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным MSK1, как минимум два самолета, направлявшиеся из Петербурга в Москву (авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия»), долетели до Твери, сделали несколько кругов и вернулись в аэропорт вылета. Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в Москве.

    «Семь самолетов в Москву задерживаются. Еще не улетела даже «Россия», которая в 6:40 должна была вылететь», — рассказывает читательница «Фонтанки» Виктория, которая в аэропорту Пулково ждёт своего рейса в столицу.

    Фото: читательница «Фонтанки» Виктория
    ПоделитьсяПоделиться

    Сообщения об ограничениях появились после объявления Минобороны о беспилотнике, упавшем в Московской области. Его подавили средства РЭБ, и он потерпел крушение в Одинцовском районе.

    Фото: читательница «Фонтанки» Виктория

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Задержка рейсовОтмена рейсов в МосквеАтака беспилотникаАтака беспилотников на МосквуАтака БПЛА
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость21 Авг 2023 в 09:54
    Плановое закрытие , да?
    +0−0
    Гость21 Авг 2023 в 09:28
    СВО
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close