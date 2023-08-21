Домодедово вслед за Внуково объявило, что не принимает рейсы. На табло Пулково — задержки и в Шереметьево

Аэропорт Домодедово с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на воздушную гавань. Ранее об ограничениях объявили во Внуково. На табло петербургского аэропорта Пулково указано, что задерживаются рейсы в Москву также в Шереметьево.
По данным MSK1, как минимум два самолета, направлявшиеся из Петербурга в Москву (авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия»), долетели до Твери, сделали несколько кругов и вернулись в аэропорт вылета. Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в Москве.
«Семь самолетов в Москву задерживаются. Еще не улетела даже «Россия», которая в 6:40 должна была вылететь», — рассказывает читательница «Фонтанки» Виктория, которая в аэропорту Пулково ждёт своего рейса в столицу.
Сообщения об ограничениях появились после объявления Минобороны о беспилотнике, упавшем в Московской области. Его подавили средства РЭБ, и он потерпел крушение в Одинцовском районе.