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    Ограничения действовали в четырёх аэропортах. 47 рейсов ушли на запасные аэропорты, в том числе в Пулково

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    Росавиация отчиталась о введении и снятии ограничений в столичных аэропортах утром 21 августа. Они затронули четыре пассажирские гавани: Внуково, Домодедово, Шереметьево и аэропорт Жуковский (Подмосковье). Целью ограничений было «обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов».

    «В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

    Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Пассажиров доставят в пункты назначения.

    «В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчёркивают в Росавиации.

    По данным «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 90 рейсов.

    Ограничения ввели после того, как в Московской области был подавлен беспилотник противника. Затем в другом районе Подмосковья уничтожили ещё одинпо соседству с домом Маргариты Симоньян.

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