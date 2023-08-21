Ограничения действовали в четырёх аэропортах. 47 рейсов ушли на запасные аэропорты, в том числе в Пулково

Росавиация отчиталась о введении и снятии ограничений в столичных аэропортах утром 21 августа. Они затронули четыре пассажирские гавани: Внуково, Домодедово, Шереметьево и аэропорт Жуковский (Подмосковье). Целью ограничений было «обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов».
«В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Пассажиров доставят в пункты назначения.
«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчёркивают в Росавиации.
По данным «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 90 рейсов.
Ограничения ввели после того, как в Московской области был подавлен беспилотник противника. Затем в другом районе Подмосковья уничтожили ещё один — по соседству с домом Маргариты Симоньян.