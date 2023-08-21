Ограничения действовали в четырёх аэропортах. 47 рейсов ушли на запасные аэропорты, в том числе в Пулково

Росавиация отчиталась о введении и снятии ограничений в столичных аэропортах утром 21 августа. Они затронули четыре пассажирские гавани: Внуково, Домодедово, Шереметьево и аэропорт Жуковский (Подмосковье). Целью ограничений было «обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов».



«В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.



Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Пассажиров доставят в пункты назначения.

