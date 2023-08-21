Маргарита Симоньян: сбитый беспилотник упал на соседней с нами улице

Один из сбитых 21 августа в Подмосковье БПЛА рухнул в опасной близости от дома главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян. В своём телеграм-канале она показала место падения.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», — написала она.
Также она добавила, что разрушений, как и жертв, нет.
Утром 21 августа Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА в Московской области: в Одинцовском и Истринском районах. Из-за ограничений в столичных аэропортах самолёты уходили на запасные аэродромы. Задерживались рейсы и в Пулково.