    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    764мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.4eur101.48

    Маргарита Симоньян: сбитый беспилотник упал на соседней с нами улице

    6135
    37 комментариев

    Один из сбитых 21 августа в Подмосковье БПЛА рухнул в опасной близости от дома главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян. В своём телеграм-канале она показала место падения.

    «Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», — написала она.

    Также она добавила, что разрушений, как и жертв, нет.

    Утром 21 августа Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА в Московской области: в Одинцовском и Истринском районах. Из-за ограничений в столичных аэропортах самолёты уходили на запасные аэродромы. Задерживались рейсы и в Пулково.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковАтака беспилотников на МосквуАтака БПЛАБеспилотники
    ЛАЙК4
    СМЕХ45
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 37

    Гость21 Авг 2023 в 09:52
    Опять промазали!
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close