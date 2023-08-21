В Истре, где беспилотник упал неподалёку от Симоньян, повреждены дома и пострадали люди

Падение беспилотников в Подмосковье утром 21 августа не обошлось без пострадавших. Уточнённую информацию сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале.
По его словам, два БПЛА «были перехвачены силами ПВО» на западе и северо-западе области. В городском округе Истра обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник». Там работают экстренные службы.
«Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — рассказал Воробьёв.
Ранее место падения показывала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Упал на соседней с нами улице», — написала она.
Рано утром Минобороны отчиталось о подавлении первого БПЛА, затем об уничтожении второго. В аэропортах Москвы и Подмосковья ввели ограничения на прием и отправку рейсов. 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты, в том числе в Петербург.