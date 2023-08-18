На маленьком плоту. На юге Петербурга взрослые вызвали полицию, увидев подростков у канала

Трое подростков, сколачивающих плот, на юге Петербурга так взволновали местных жителей, что они вызвали полицию.



Звонок в 112 поступил накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 18 августа. Очевидец сообщил, что рядом с мостом у парка на Петергофском шоссе видит трех школьников лет по 12. Они делают из пластиковых бутылок и деревянных палет плот и собираются спустить его на воду.



Наряд выехал на место и увидел детей, спускающих плот в Дудергофский канал. С ними провели профбеседу и передали родителям.

