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    На маленьком плоту. На юге Петербурга взрослые вызвали полицию, увидев подростков у канала

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    Трое подростков, сколачивающих плот, на юге Петербурга так взволновали местных жителей, что они вызвали полицию.

    Звонок в 112 поступил накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 18 августа. Очевидец сообщил, что рядом с мостом у парка на Петергофском шоссе видит трех школьников лет по 12. Они делают из пластиковых бутылок и деревянных палет плот и собираются спустить его на воду.

    Наряд выехал на место и увидел детей, спускающих плот в Дудергофский канал. С ними провели профбеседу и передали родителям.

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    ПлотПодросткиМВД
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