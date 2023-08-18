Как горела яхта на Крестовском: из моторного отсека огонь перекинулся на техническое помещение, и стала плавиться палуба

Пожаром на яхте на Крестовском острове займётся следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК по Петербургу. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 18 августа.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вчера около 17 часов. В 17:15 прибывшие на место пожарные выяснили, что на территории яхт-клуба «Крестовский» (Южная дорога, дом 4, корпус 1) загорелась двухпалубная яхта Fairline Squadron 74 — при попытке завести её. Как уже писала «Фонтанка», предварительно причиной считается возгорание генераторной установки. Пожар начался в моторном отсеке, затем огонь перекинулся на техническое помещение, и оплавилась верхняя палуба. В общей сложности выгорело 50 квадратных метров. Никто не пострадал. Яхта затонула.
По данным «Фонтанки», судно принадлежит 40-летнему петербуржцу.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу исследовало воздух после пожара. Превышения вредных веществ не зафиксировано.