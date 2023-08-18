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    Роспотребнадзор проверил воздух после мощного пожара на яхте на Крестовском

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    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу исследовало атмосферный воздух после пожара на яхте на Крестовском острове.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Пробы брали на территории ближайшей застройки в районе Южной дороги. Специалисты в лаборатории оценивали, сколько в воздухе вредных веществ, выделяющихся при пожаре (оксид углерода, азота диоксид, аммиак, формальдегид, диоксид серы, хлороводород, сероводород, бензол, фтороводород, этилбензол, толуол, углеводороды С1-С5, С6-С10, взвешенные вещества).

    «Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — отчитались в пресс-службе управления утром 18 августа.

    Вчера вечером загорелась и затонула яхта, стоявшая у причала на Южной дороге, 4, на Крестовском острове. Её тушили 32 сотрудника МЧС. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность генераторной установки.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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