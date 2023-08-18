Роспотребнадзор проверил воздух после мощного пожара на яхте на Крестовском

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу исследовало атмосферный воздух после пожара на яхте на Крестовском острове.
Пробы брали на территории ближайшей застройки в районе Южной дороги. Специалисты в лаборатории оценивали, сколько в воздухе вредных веществ, выделяющихся при пожаре (оксид углерода, азота диоксид, аммиак, формальдегид, диоксид серы, хлороводород, сероводород, бензол, фтороводород, этилбензол, толуол, углеводороды С1-С5, С6-С10, взвешенные вещества).
«Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — отчитались в пресс-службе управления утром 18 августа.
Вчера вечером загорелась и затонула яхта, стоявшая у причала на Южной дороге, 4, на Крестовском острове. Её тушили 32 сотрудника МЧС. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность генераторной установки.