На Крестовском острове обуздали огонь, вспыхнувший на двухпалубной яхте

Силами семи расчётов пожар на яхте, пришвартованной у причала на Южной дороге в Петроградском районе Петербурга, локализован.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горел технический отсек. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В 18:50 его локализовали, обошлось без пострадавших.

Судя по снимкам, опубликованным транспортной прокуратурой, яхта пошла ко дну. Надзорное ведомство проводит проверку. Предварительная причина возгорания — неисправность генераторной установки.

На месте пожара уже взяли пробы воздуха, чтобы проверить содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Их направили на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.