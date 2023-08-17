Яхта на Крестовском острове могла загореться из-за неисправности

Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара, который продолжают тушить на Крестовском острове в Петербурге 17 августа.
Предварительной причиной возгорания яхты на Южной дороге, 4, считают неисправность генераторной установки, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Надзор проверит, как исполняется законодательство о безопасности судоходства.
Пожарных к причалу на Южной дороге вызвали около пяти часов вечера. Горит пришвартованная двухпалубная яхта. Её тушат силами 32 огнеборцев. По данным МЧС, пострадавших нет.