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    Яхта на Крестовском острове могла загореться из-за неисправности

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    Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара, который продолжают тушить на Крестовском острове в Петербурге 17 августа.

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Предварительной причиной возгорания яхты на Южной дороге, 4, считают неисправность генераторной установки, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

    Надзор проверит, как исполняется законодательство о безопасности судоходства.

    Пожарных к причалу на Южной дороге вызвали около пяти часов вечера. Горит пришвартованная двухпалубная яхта. Её тушат силами 32 огнеборцев. По данным МЧС, пострадавших нет.

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