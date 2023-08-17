На Крестовском острове горит яхта

Моторная яхта горит у причала на Крестовском острове в Петербурге днем 17 августа. Видеозаписью ЧП с «Фонтанкой» поделились очевидцы.
На кадрах видно, как из судна валит дым, при этом вблизи от него пришвартованы другие яхты.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 16:59. У причала на Южной дороге горит двухпалубная яхта размером 4х9 метров.
читатель «Фонтанки»
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации привлечены 7 единиц техники и 32 человека личного состава.