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    На Крестовском острове горит яхта

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    19 комментариев

    Моторная яхта горит у причала на Крестовском острове в Петербурге днем 17 августа. Видеозаписью ЧП с «Фонтанкой» поделились очевидцы.

    На кадрах видно, как из судна валит дым, при этом вблизи от него пришвартованы другие яхты.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 16:59. У причала на Южной дороге горит двухпалубная яхта размером 4х9 метров.

    читатель «Фонтанки»

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

    К ликвидации привлечены 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

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    Комментарии 19

    Гость17 Авг 2023 в 18:06
    надо затопить
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