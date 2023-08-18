    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    771мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    ДТП с 7 пострадавшими под Киришами стало финалом дня рождения. Водитель без прав тоже праздновал — за два дня до этого

    3195
    7 комментариев

    После серьёзного ДТП в Киришском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжёлый вред здоровью, по части 1 статьи 264 УК РФ. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 августа.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП произошло 16 августа в 22:55 на 232-м километре дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. В нём пострадали, по разным данным, семь или восемь человек. Предполагаемый виновник, по информации «Фонтанки», — житель Киришей, которому пару дней назад исполнилось 18 лет. Он не имеет права управления транспортным средством: по данным ФИС ГИБДД, водительское удостоверение ему никогда не выдавалось. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Что касается ВАЗ-21103, на котором он катался с друзьями, это автомобиль 2003 года выпуска без государственных регистрационных знаков. Он был продан последним владельцем три года назад на разборку, но с учета не снят.

    Напомним, юноша на «Ладе», выезжая со второстепенной дороги, не уступил Honda CR-V, двигавшейся по главной. Из «Лады» в больницу увезли водителя и трёх его пассажиров: 16-летних юношу и девушку из Киришей и мальчика из Петербурга, которому в тот день исполнилось 14 лет. У них были закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы. Девушка — в тяжёлом состоянии, парни — в состоянии средней степени тяжести. В «Хонде» ехала семья из Киришей. В больницу попали отец (водитель), мать и их 13-летний сын (все в удовлетворительном состоянии), а по информации 47news, ещё и 66-летняя пассажирка.

    Оба водителя к ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекались.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ЛенобластиДТП с детьмиПьяный водительВодитель без прав
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close