ДТП с 7 пострадавшими под Киришами стало финалом дня рождения. Водитель без прав тоже праздновал — за два дня до этого

После серьёзного ДТП в Киришском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжёлый вред здоровью, по части 1 статьи 264 УК РФ. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 августа.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





ДТП произошло 16 августа в 22:55 на 232-м километре дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. В нём пострадали, по разным данным, семь или восемь человек. Предполагаемый виновник, по информации «Фонтанки», — житель Киришей, которому пару дней назад исполнилось 18 лет. Он не имеет права управления транспортным средством: по данным ФИС ГИБДД, водительское удостоверение ему никогда не выдавалось. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Что касается ВАЗ-21103, на котором он катался с друзьями, это автомобиль 2003 года выпуска без государственных регистрационных знаков. Он был продан последним владельцем три года назад на разборку, но с учета не снят.



Напомним, юноша на «Ладе», выезжая со второстепенной дороги, не уступил Honda CR-V, двигавшейся по главной. Из «Лады» в больницу увезли водителя и трёх его пассажиров: 16-летних юношу и девушку из Киришей и мальчика из Петербурга, которому в тот день исполнилось 14 лет. У них были закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы. Девушка — в тяжёлом состоянии, парни — в состоянии средней степени тяжести. В «Хонде» ехала семья из Киришей. В больницу попали отец (водитель), мать и их 13-летний сын (все в удовлетворительном состоянии), а по информации 47news, ещё и 66-летняя пассажирка.



Оба водителя к ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекались.

