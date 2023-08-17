Пьяный водитель катал подростков на «Ладе» и отправил в больницу семерых

«Лада» выехала на встречную полосу у Киришей и врезалась в «Хонду». В больнице оказались восемь человек.
Подробности аварии приводит региональное управление МВД 17 августа. Накануне в темное время суток на трассе между Чудово и Лодейным Полем столкнулись «Лада» и «Хонда». Виновник был за рулем отечественного автомобиля, от которого почти ничего не осталось. Водителю 18 лет и он был пьян.
Виновник попал в больницу с переломами, его 16-летняя знакомая в тяжелом состоянии. Еще двое подростков — 14 и 16 лет, в состоянии средней степени тяжести.
Водителю и пассажирам «Хонды», можно сказать, повезло — все, включая родственницу-пенсионерку, 13-летнего сына и 41-летнюю жену, в удовлетворительном состоянии, но также временно под постоянным наблюдением врачей.