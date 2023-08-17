От альбома преступников до туалета: какие необычные фотоальбомы и отпечатки хранят в Эрмитаже?

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Считается, что самым первым начал собирать фотографические коллекции британский Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Однако Эрмитаж может с этим поспорить. В преддверии праздника «Фонтанка» побывала в Лаборатории научной реставрации фотоматериалов и хранения фотографии Отдела истории русской культуры, чтобы рассказать о тех удивительных экспонатах, которые находятся в работе или ждут своей очереди.



В собрании Эрмитажа — порядка 500 тысяч различных фотоматериалов. В просторных залах Фондохранилища в Старой Деревне — ряды стеллажей, заполненные плоскими картонными коробками, похожими на коробки для пиццы. В них — история.



«Коллекция Эрмитажа уникальна, — показывает экспонаты на столах хранитель фонда фотографии, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Аветян. — Она позволяет говорить об истории фотографии, развитии ее как искусства, о развитии технологий. У нас есть миниатюрные фотографии, которые вставляли в запонки рубашки, и есть одна из самых больших фотографий — портрет, выполненный в технике совмещения с живописью, — такие фотографии нередко висели в интерьерах».



На столе лежат (и стоят) фотоальбомы разных форм и материалов. Например, в виде сельского туалета. За дверцами прячутся две «гармошки» портретов — мужские и женские. Кто изображенные на них люди — специалисты не знают: вероятно, знакомые или родственники владельца альбома, жившего в 1860-е годах.

Еще один причудливый экспонат — яйцо, но не Фаберже: оказывается, применять эту форму для изготовления подарков начали раньше, чем все привыкли думать. Фоторамка с портретом императрицы Марии Александровны — это тоже конец 1860-х. Просто подарок был эксклюзивным и не стал знаменитым. А Карл Фаберже свое первое яйцо по заказу Александра III изготовил для Марии Федоровны только в 1885 году.



Материалы, с которыми приходится работать хранителям фотографии, — самые разные, и дело тут не только в фотоальбомах, для реставрации которых нужны знания и реставраторов ткани, и металла, и специалистов, работающих с кожей и эмалью. Фотографический альбом со временем сам по себе становится произведением искусства, говорят в музее.



Сильно различаются и материалы самих отпечатков, с которыми работают в Эрмитаже.

«В начале фотографии люди использовали самые различные материалы — они искали самый качественный носитель, который бы лучше всего держал фотографическое изображение, — рассказывает Наталья Аветян. — Например, один из первых материалов — дагерротипия, которая появилась в 1839 году: фотографическое изображение переносилось на металлическую посеребренную пластину. Однако недостаток дагерротипа заключался в том, что изображение создавалось только в одном экземпляре, а главным для фотографии была воспроизводимость, тиражируемость. И для того, чтобы удешевить процесс, использовались другие материалы — например, металлические пластины (ферротипы), стеклянные. И все-таки бумага оказалась самым лучшим, надежным и дешевым материалом».



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По сравнению с живописью фотографиям не так повезло: собирать их начали не сразу.

«В силу наших исторических событий — Первая мировая, революция, дальше та историческая перекройка нашего государства, которая произошла, — огромные массы приходили в движение: люди переезжали, и очень часто вместе с этими переездами из города в город утрачивался огромный пласт культурного наследия, куда попала и фотография, — продолжает Наталья Аветян. — И если произведения живописи, декоративно-прикладного искусства попадали в музеи, то фотографии — очень редко, особенно — в большие художественные. И очень часто — как материал вспомогательный, чтобы изучать какую-то область искусства. Поэтому такие уникальные памятники, которые показывают развитие технологий, редки».



Когда же начали собирать фотографии? Научный сотрудник отдела истории русской культуры, хранитель коллекции фотографии Ирина Терентьева говорит, что тут у Эрмитажа может оказаться даже пальма первенства.

«Принято было считать, что первые фотографические коллекции появились в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но, как выясняется, эрмитажная коллекция начала формироваться чуть ли не раньше, потому что мы встречали упоминания 1852 года о поступлении фотографий, — рассказывает она. — Откуда они появлялись? В ту пору это были новые технологии, и было естественным поделиться результатами успешных достижений в новых технологиях с императором. Поэтому императору часто приносили альбомы, фотографии — просто в знак признательности. Впоследствии фотографии поступали в императорскую библиотеку, а потом — император передавал их в отделение эстампов».



Среди самых ранних предметов коллекции Эрмитажа по фотографии — снимки французского виконта Луи де Дакса, который просто решил поделиться с императором результатами своих трудов. Фотографии выполнены в ранней технике соленой печати, когда бумага не покрывалась дополнительным слоем, а изображение формировалось непосредственно на ее волокнах, а также в технике альбуминовой печати (с использованием альбумина, получаемого из белков яиц, для удержания светочувствительных веществ на бумаге). Виконт снимал архитектуру — виды Мадрида и Франции. Применял различное тонирование, экспериментировал.

Другой даритель — польско-литовский аристократ, граф Бенедикт Тышкевич, дарил в 1877 году фотографии, выполненные им в путешествии по Африке. Для этого богато оформленного альбома характерны портретные кадры: снимки мавританской женщины, жителей Судана, алжирского еврея. Это постановочные снимки, но скомпонованные весьма грамотно и технически безупречно выполненные, с учетом того, что это была техника альбуминовой печати, а работы велись в полевой лаборатории.



Еще один даритель был из Италии — его биографию даже проверяли на рукопожатность через министерство, прежде чем передать его дар русскому императору. Сицилийский фотограф передал шесть фотографических снимков города Мессины — в благодарность за помощь русских моряков во время страшного землетрясения. За свои снимки фотограф получил от царской семьи серебряные часы с цепочкой. Интересно, что на родине о том прознали и потом не один фотограф из Сиракуз пытался отправить свои снимки русскому императору.



Но, наверное, самый загадочный альбом, который есть в коллекции Эрмитажа, — альбом с преступниками.



«Здесь вы можете увидеть людей, которых уже отловили за то или иное преступление — за кражу, за покушение, убийство, кто-то просто слонялся по улице, кто-то бежал из Сибири, бродяжничал, — рассказывает художник-реставратор Ольга Мицкевич. — Над каждой фотографией надписано преступление, за которое он был задержан, и на каждой фотографии указаны имя, отчество и иногда национальность».

