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    Автомобиль влетел в часовню в Петербурге на полной скорости и на пустой дороге. Последний проезд сняли камеры

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    16 комментариев

    Уличные камеры сняли ДТП, последствия которого жители Петроградского района увидели рано утром.

    Белый автомобиль на большой скорости слетел с Тучкова моста около 4 утра, стало известно «Фонтанке» 17 августа.

    «Фонтанка.ру»

    И на полной скорости пробил ограждения у часовни Александра Невского со стороны проспекта Добролюбова, а потом влетел в ступени. После чего водитель вышел, чтобы посмотреть на состояние машины.

    На видео также попали еще три автомобиля, которые остановились убедиться, не нужна ли помощь.

    «Фонтанка» писала, что ждать ГИБДД и скорую водитель не стал. Когда медики приехали к часовне, его уже не было на месте.

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    Комментарии 16

    Гость17 Авг 2023 в 13:09
    Такова воля господа.
    +2−0
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