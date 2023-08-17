Автомобиль влетел в часовню в Петербурге на полной скорости и на пустой дороге. Последний проезд сняли камеры

Уличные камеры сняли ДТП, последствия которого жители Петроградского района увидели рано утром.
Белый автомобиль на большой скорости слетел с Тучкова моста около 4 утра, стало известно «Фонтанке» 17 августа.
«Фонтанка.ру»
И на полной скорости пробил ограждения у часовни Александра Невского со стороны проспекта Добролюбова, а потом влетел в ступени. После чего водитель вышел, чтобы посмотреть на состояние машины.
На видео также попали еще три автомобиля, которые остановились убедиться, не нужна ли помощь.
«Фонтанка» писала, что ждать ГИБДД и скорую водитель не стал. Когда медики приехали к часовне, его уже не было на месте.