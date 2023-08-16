Вонзившему зубы в «куклу» ФСБ вынесли приговор. На смягчение повлияли иждивенцы и помощь военнослужащим

О том, кто такой Франгопуло, «Фонтанка» писала ранее . По материалам дела, он помогал подполковнику экономической полиции на транспорте Северо-Западного МВД Илье Афанасьеву дотянуться до бывшего руководителя подрядчика Дирекции по водотеплоснабжению петербургского филиала Октябрьской железной дороги. В отношении организации возбуждалось уголовное дело, но развития оно не получило. Афанасьев и Франгопуло решили стрясти с жертвы деньги за «бездействие» со стороны полиции. Сначала Франгопуло назвал сумму в 90 млн рублей. Услышав ее, бизнесмен сразу же решил рассказать обо всем ФСБ, не прекращая торговаться. В конце концов удалось остановиться на сумме в 20 млн рублей.

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Ивана Франгопуло, признанного виновным в посредничестве во взятке. Об этом 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Куклу» с первым траншем Франгопуло получил в доме жертвы в Парголово, где также в засаде ждали оперативники. После того как пакет с деньгами был беспощадно растерзан зубами, грека взяли с поличным. Уже в «Крестах» он рассказал о подполковнике, которого тоже задержали.

Сотрудничество со следствием было зачтено. Смягчили приговор также иждивенцы в виде детей, жены и родителей, а также благодарность в связи с оказанием помощи военнослужащим.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК строгого режима. Домашний арест отменен, Франгопуло взят под стражу в зале суда немедленно.