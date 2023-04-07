Загрызть куклу ФСБ. В транспортной полиции проснулся столичный аппетит

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Подполковник угорел за 20 миллионов. Но это все шелуха. Сюжет украшен логикой ценообразования — «у моего начальника есть начальник» и уникальной угрозой при взятке — «если меня повяжут — тебя пришьют». На десерт мы припасли лайфхак — как быстро разорвать банковскую вакуумную упаковку с деньгами.



На днях (5 апреля) в Петербурге арестовали подполковника экономической полиции на транспорте северо-западного МВД Илью Афанасьева. Вменили взятку в 20 миллионов рублей. Сама история началась еще летом и прелестна в своем развитии.



Год назад было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика Дирекции по водотеплоснабжению петербургского филиала Октябрьской железной дороги. Как возбуждено, так и затихло. Чуть позже руководитель Дирекции Гетманович ушел в Москву на повышение. По мнению следствия, после этого опер Афанасьев решил все-таки его достать. Но для столичных переговоров требовалась незаурядная фигура, и он ее нашел. Впоследствии сам петербуржец Франгопуло на допросе даст себе характеристику: два высших образования, одно — психологическое, широкий кругозор — от воров до силовиков, а главное — он является последователем теории пяти рукопожатий. То есть может найти подход к любому россиянину. (Надеемся, кроме одного).



Подполковник поставил задачу — нагнуть Гетмановича, мол, к нему все ближе и ближе подбираются щупальца экономической полиции, и если он не хочет вернуться в Петербург в наручниках, то надо бы поделиться.

Разумеется, встал вопрос о сумме. Сегодня в материалы дела впечатаны концептуальные цитаты Афанасьева: «У моего начальника — есть начальник, а у начальника — еще начальник … каждому полагается по 3 миллиона» (формирование такой таксы «Фонтанке» любопытно, но неизвестно). В общем, калькуляция понятная, но не конкретная. Они решили действовать по ситуации.



Где-то в июне способный Франгопуло вышел на Гетмановича. Ряд изящных встреч — и Франгопуло демонстрирует ему реальные справки экономической полиции, из которых выходит, что экономическая полиция тянется именно к нему. Подпрыгнул же чиновник федерального РЖД, когда услышал сумму отступного в 90 миллионов рублей. Это, мягко говоря, взбесило, и он начал записывать диалоги, параллельно сообщив об этой напасти куда надо. При этом продолжая торговаться.



Наконец, инициаторы упали до 20 миллионов, а первый транш в 10 миллионов решили брать в Петербурге. Очевидно, чтобы не тратиться на «Сапсан». По подсказке ФСБ, Гетманович пригласил грека к себе домой в Парголово. Это несколько неожиданно, зато надежно — видеоаппаратуру можно спокойно установить, сиди в соседней комнате и смотри в монитор. У Франгопуло внутри что-то ёкнуло, и он уверенно предупредил: «Если меня повяжут — тебя пришьют». Только этого и не хватало этому оперативно-следственному эксперименту.



На всякий, куклу запаяли в вакуумную упаковку. Чтобы сразу не смог развернуть муляж, но не рассчитали обстоятельство непреодолимой силы. В самый ответственный момент — когда чиновник выложил деньги, Франгопуло попытался разорвать пакет руками — не вышло, впился ногтями — не помогло, тогда в ход он запустил зубы. На это представление с трепетом глядел не только Гетманович, оперативники тоже занервничали. Действительно: сейчас вскроет уловку, да загрызет заявителя. За такое кино на Литейном, 4 не похвалят. Им пришлось прервать съемку.



Грек оказался с репутацией (он сидел лет пять за мошенничество) и вместо расклада прошипел, мол, все присутствующие пожалеют о вероломстве. Его все равно закрыли. Но это было еще в начале августа.

За прошедшие месяцы Госбезопасность умудрилась вскрыть телефон Франгопуло, подработать нюансы, а так как чиновника РЖД за это время так и не пришили, то арестованному надоело сидеть в «Крестах», и он вспомнил о подполковнике Афанасьеве, у которого есть начальники с начальниками.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

