Сотрудник транспортной полиции, задержанный по делу о рекордной взятке, подождет окончания служебной проверки в петербургском СИЗО

Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения оперуполномоченному транспортной полиции по делу о попытке получить взятку в 20 млн рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 апреля, обвиняемый Илья Афанасьев выслушал решение суда 5 апреля.
По версии следствия, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте в июне
В августе прошлого года мужчина через посредника получил 8 930 000 рублей. Остальной суммы он не дождался, так как, как писала «Фонтанка», был задержан сотрудниками УФСБ.
Сам оперативник возражал против ареста, заявив о своей невиновности.
Суд удовлетворил ходатайство следствия.
В транспортной полиции ранее сообщили, что после задержания Афанасьева инициировали служебную проверку, по итогам которой он может быть уволен из органов по дискредитирующим основаниям.