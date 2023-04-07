    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    773мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.67eur88.13

    Сотрудник транспортной полиции, задержанный по делу о рекордной взятке, подождет окончания служебной проверки в петербургском СИЗО

    3301
    6 комментариев

    Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения оперуполномоченному транспортной полиции по делу о попытке получить взятку в 20 млн рублей.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 апреля, обвиняемый Илья Афанасьев выслушал решение суда 5 апреля.

    По версии следствия, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте в июне 2022 года связался с сотрудниками РЖД (ЦДТВ) и сообщил о том, что знает о проведении оперативно-разыскных действий в их отношении. Он якобы предложил, что они прекратятся за 20 млн рублей.

    В августе прошлого года мужчина через посредника получил 8 930 000 рублей. Остальной суммы он не дождался, так как, как писала «Фонтанка», был задержан сотрудниками УФСБ.

    Сам оперативник возражал против ареста, заявив о своей невиновности.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия.

    В транспортной полиции ранее сообщили, что после задержания Афанасьева инициировали служебную проверку, по итогам которой он может быть уволен из органов по дискредитирующим основаниям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоррупцияЗадержаниеВзяткаСудАрест
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close