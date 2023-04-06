В Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по делу о взятке в 20 млн рублей

Сотрудник экономической безопасности УТ МВД России по СЗФО задержан в Петербурге. Об этом 6 апреля сообщает транспортная полиция, деликатно обходя в релизе информацию о том, что задержали коллегу оперативники УФСБ.

Было установлено, что полицейский, зная о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении представителей одной компании, предложил последним передать 20 млн рублей за решение вопроса. В момент передачи части суммы сотрудника УТ МВД России по СЗФО и задержали силовики.

Руководство транспортной полиции назначило служебную проверку. Если вина предприимчивого работника подтвердится, ему обещают наказание.