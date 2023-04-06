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    В Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по делу о взятке в 20 млн рублей

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    2 комментария

    Сотрудник экономической безопасности УТ МВД России по СЗФО задержан в Петербурге. Об этом 6 апреля сообщает транспортная полиция, деликатно обходя в релизе информацию о том, что задержали коллегу оперативники УФСБ.

    Было установлено, что полицейский, зная о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении представителей одной компании, предложил последним передать 20 млн рублей за решение вопроса. В момент передачи части суммы сотрудника УТ МВД России по СЗФО и задержали силовики.

    Руководство транспортной полиции назначило служебную проверку. Если вина предприимчивого работника подтвердится, ему обещают наказание.

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    ЗадержаниеТранспортная полицияПетербург
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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 21:50
    Слабоумие и отвага. Награда нашла героя,.Не надо было думать что все коллеги слабоумные и жадные.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:49
    Скрепы.
    +0−0
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