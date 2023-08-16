Хотели расстаться друзьями, а закончили изнасилованием. Петербурженка заявила в полицию на бывшего

Дважды мама из Петербурга заявила в полицию об изнасиловании своим бывшим. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 августа. Пара хотела остаться друзьями, но что-то пошло не так.



31-летняя потерпевшая написала заявление накануне ночью. В документе она отметила, что вечером во вторник приехала к своему бывшему, чтобы проститься на дружеской ноте. Вместе они употребили растительный наркотик, после чего мужчина якобы стал агрессивно склонять женщину к любовным утехам. Та не желала наступать на те же грабли второй раз, поэтому отказалась. Бывший после этого, по словам заявительницы, применив физическую силу, занялся с ней сексом.

