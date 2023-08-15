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    Шнурову придется заплатить компенсацию фотографу за нарушение авторских прав

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    Арбитражный суд Москвы взыскал с солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тысяч рублей за использование чужого снимка российского самолета SJ100 в клипе «Наша экономика», пишет 15 августа газета «Ведомости». Иск подал фотограф Александр Попов, который потребовал компенсацию в 1,4 млн рублей из-за «масштаба нарушения, выразившегося в количестве просмотров».

    На данный момент клип на видеохостинге YouTube посмотрели 1,7 млн раз.

    Представитель музыканта назвал размер компенсации чрезмерной. При этом сторона защиты была готова на выплату «в разумных пределах».

    В итоге суд частично удовлетворил иск Попова. С солиста было взыскано по 20 тысяч рублей за каждое нарушение, связанное с использованием фотографии в видеоклипе, использованием ее в качестве обложки произведения на музыкальных сервисах и удаление информации об авторском праве без разрешения правообладателя. В результате певец должен заплатить в общей сложности 60 тысяч рублей.

    Как ранее писала «Фонтанка», после обращения Попова к «Ленинграду» музыканты перезалили видеоклип с заблюренным снимком. Однако в новой версии все равно было понятно, что это фотография Попова, сообщил тогда гендиректор «Антипиратских технологий». Фотографа такое разрешение ситуации не устроило, он обратился в суд.

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