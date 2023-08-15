Шнурову придется заплатить компенсацию фотографу за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Москвы взыскал с солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тысяч рублей за использование чужого снимка российского самолета SJ100 в клипе «Наша экономика», пишет 15 августа газета «Ведомости». Иск подал фотограф Александр Попов, который потребовал компенсацию в 1,4 млн рублей из-за «масштаба нарушения, выразившегося в количестве просмотров».

На данный момент клип на видеохостинге YouTube посмотрели 1,7 млн раз.

Представитель музыканта назвал размер компенсации чрезмерной. При этом сторона защиты была готова на выплату «в разумных пределах».