На Шнурова подали в суд из-за клипа с фотографией самолета SuperJet-100

Фотограф Александр Попов через суд пытается получить от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 1,4 млн рублей за использование его снимка самолета «Сухой Суперджет 100». По словам Попова, фотографию демонстрировали без разрешения, сообщает 19 июня РИА Новости со ссылкой на компанию «Антипиратские технологии», которая представляет интересы фотографа.
Утверждается, что Попов увидел в ролике «Наша экономика» свою фотографию российского самолета SSJ100 — ее использовали без согласия автора. Пытаясь решить ситуацию в досудебном порядке, «Ленинграду» направили претензию. Видеоклип перезалили на YouTube с заблюренным снимком Попова, однако в новой версии все равно узнается его фото, считает гендиректор «Антипиратских технологий».
По его словам, фотографа такое разрешение ситуации не устроило, поэтому был подан иск в суд. В компании рассказали, что нарушения авторских прав со стороны медийных персон случаются редко, но даже если это происходит, то обычно получается урегулировать спор без суда.
Предварительные слушания назначены на 4 июля в Арбитражном суде Москвы. Сергей Шнуров пока конфликт не прокомментировал.