Создание диск-гольф-маршрута в Мартыновском сквере приостановили. Теперь официально

В Приморском районе из-за недовольства местных жителей поставили на паузу работы по благоустройству Мартыновского сквера, где планируется создание диск-гольф-маршрута. Информацию о приостановке проекта «Фонтанке» подтвердили в комитете по благоустройству Петербурга.



В чате в «Телеграме» противников обустройства маршрута для игры в диск-гольф в Мартыновском сквере был опубликован ответ комитета, в котором говорится: «В настоящее время работы по монтажу диск-гольф-оборудования в сквере, выполнявшиеся в рамках реализации инициативы — победителя проекта «Твой бюджет-2020», комитетом приостановлены». Редакции в комитете уточнили — эта информация соответствует действительности.

