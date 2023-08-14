Создание диск-гольф-маршрута в Мартыновском сквере приостановили. Теперь официально

В Приморском районе из-за недовольства местных жителей поставили на паузу работы по благоустройству Мартыновского сквера, где планируется создание диск-гольф-маршрута. Информацию о приостановке проекта «Фонтанке» подтвердили в комитете по благоустройству Петербурга.
В чате в «Телеграме» противников обустройства маршрута для игры в диск-гольф в Мартыновском сквере был опубликован ответ комитета, в котором говорится: «В настоящее время работы по монтажу диск-гольф-оборудования в сквере, выполнявшиеся в рамках реализации инициативы — победителя проекта «Твой бюджет-2020», комитетом приостановлены». Редакции в комитете уточнили — эта информация соответствует действительности.
Встреча с участием инициативной группы и главы Приморского района Алексея Никонорова состоялась в пятницу, 11 августа. По ее итогам было решено организовать заседание рабочей группы, чтобы обсудить пути решения и найти место для реализации проекта диск-гольф-маршрута на территории района. Однако уже тогда в чате начали распространять информацию о якобы полной отмене проекта, что не соответствовало действительности.
Жители начали протестовать против обустройства места для этой игры, когда в Мартыновском сквере уже начались работы. Наибольшие опасения у противников проекта вызвал вопрос безопасности гуляющих в сквере людей, особенно детей и женщин в колясками.