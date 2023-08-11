Петербуржцы празднуют изгнание проекта диск-гольф-маршрута из Мартыновского сквера. Но преждевременно

Жители Приморского района, которые протестовали против проекта диск-гольф-маршрута в Мартыновском сквере, по итогам встречи в районной администрации 11 августа сообщили, что проект не будет реализован, и планируют отпраздновать победу. По информации «Фонтанки», чиновники не принимали решение отменить проект благоустройства.

В администрации Приморского района состоялась встреча жителей и чиновников. На повестке стоял вопрос благоустройства Мартыновского сквера, где планируется организовать диск-гольф-маршрут. Проект категорически не понравился горожанам, которые привыкли проводить в сквере свой досуг. Главный аргумент против — небезопасность этого вида спорта для гуляющих в сквере, особенно для детей и женщин с колясками.

По итогу этой встречи в чате противников проекта благоустройства активисты сообщили: якобы было принято решение, что маршрута диск-гольфа в сквере не будет, а вопрос, как улучшить пространство, поставят на обсуждение.

Была озвучена и другая версия: так как проект межведомственный, на следующей неделе профильные органы власти проведут совещание на тему корректировки проекта и выхода из ситуации. Впрочем, сами жители уже празднуют победу и созывают сторонников в сквер на чаепитие. О поддержке решения не ставить инфраструктуру для диск-гольфа в сквере написала и депутат Заксобрания Марина Шишкина в своем телеграм-канале.

По информации редакции, никаких документальных подтверждений отмены проекта нет. В комитете по благоустройству, который может принять решение об отмене или заморозке проекта, «Фонтанке» рассказали, что такого решения не принимали. В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что 11 августа была проведена встреча инициативной группы с главой администрации Алексеем Никоноровым.

«Так как указанные работы выполнялись в рамках проекта «Твой бюджет — 2020» администрацией в соответствии с регламентом реализации инициатив победителей проекта «Твой бюджет — 2020», будет организовано заседание рабочей группы в целях принятия дальнейших решений по реализации инициативы Дениса Шестакова на территории Приморского района», — заявили в пресс-службе.