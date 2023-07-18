«Тут дети, а вы со своим диск-гольфом». В Мартыновском сквере возмущены внезапным благоустройством

Фото: Т.А . Брысина Поделиться Поделиться









В Мартыновском сквере начались работы по обустройству диск-гольф трассы. Против начали активно высказываться местные жители. Главная претензия — под снос пойдут 122 куста. Проект — победитель в программе «Твой бюджет», которая, наоборот, призвана вовлечь горожан в процесс решения, как и что благоустраивать. Автор этого проекта рассказал: он не предлагал рубить зелень, и об этих планах узнал из соцсетей.



В Приморском районе разворачивается народный протест. Ситуация уже классическая для Петербурга: придумали проект благоустройства сквера, а он не понравился жителям. Да еще и под снос планируется отправить 122 куста.



Речь идет о Мартыновском сквере на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц. Там начали обустраивать диск-гольф маршрут. Это индивидуальная игра, по правилам которой спортсмены проходят отрезки дистанции, причем стараются сделать это за минимальное количество бросков. В финале диск должен оказаться в корзине. Как это выглядит можно посмотреть, например, на сайте https://rdga.ru/ Российской диск-гольф ассоциации.



Судя по комментариям в соцсетях и в телеграм-чате, благоустройство сквера стало для многих сюрпризом. В основном, противники проекта критикуют его за планы по вырубке 122 кустарников, а также за обустройство диск-гольф маршрута. По мнению несогласных, метание фрисби будет небезопасным для гуляющих в зеленой зоне, в частности, для мам с колясками и детьми.

«Почему мы не хотим видеть площадки ДГ в Мартыновском сквере. Мартыновский сквер — это место для пеших прогулок мам с колясками, с детьми. Место, где любят загорать на траве местные жители, устраивать пикники семьи. Согласно проекту, площадки для метания диска будут пересекать насыпные дорожки, находиться в непосредственной близости от детских площадок. Такое соседство делает отдых небезопасным, будет заставлять держаться в напряжении, остерегаясь случайного попадания диском в тебя или ребенка», — такое обсуждение ведется в чате противников проекта.



Есть, правда, и другие аргументы: «Странный выбор благоустройства сквера — сама игра чужая для нас, для нашей страны, «вражеского» (здесь кавычки) государства. Надо бы проверить, как сейчас модно говорить, на иноагенство. Почему бы лапту не возродить, например?» — написала одна из участниц чата.



Т.А . Брысина

Ирония заключается в том, что диск-гольф маршрут — это проект-победитель 2020 года в городской программе «Твой бюджет». Это программа партиципаторного бюджетирования, то есть она предполагает непосредственное активное участие жителей в том, сколько денег из казны и на какие цели тратить. В Петербурге программа работает с 2016 года и касается идей по благоустройству.

Мартыновский сквер включен в перечень зеленых насаждений общего пользования и занимает более 7,7 га. После того, как идея диск-гольф маршрута победила в «Твоем бюджете», по проекту провели изыскательские работы. Проектную документацию разработал Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Контракт непосредственно на работы на 6,1 млн рублей в мае 2023 года был заключен с ООО «Практик». Компания была открыта в ноябре 2019 года. По данным СПАРК, гендиректором и единственным владельцем юрлица является Игорь Корнеев. Фирма — постоянный участник конкурсов на городское благоустройство. В 2023 году компания заключила 8 госконтрактов на 148, 5 млн рублей, в 2022 году — 12 контрактов почти на 128 млн, в 2021 году — 9 контрактов на 65 млн рублей. Работы по переустройству стартовали в июне и должны быть завершены не позднее 20 сентября 2023 года. На информационном щите указано, что под снос пойдут 122 куста. Будут высажены 12 деревьев — туи, и 552 кустарника (94 — одиночных, 75 в группах и 383 — в живых изгородях).

Фото: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Фото: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Фото: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с автором идеи диск-гольф маршрута, петербуржцем Денисом Шестаковым. Он рассказал, что в его предложении не было ни слова о вырубке зеленых насаждений, наоборот, только о дополнительном озеленении. Сам мужчина играет в диск больше 15 лет, из них более пяти — в диск-гольф. Он заметил, что в городе это будет первая оборудованная под этот спорт общественная площадка, остальные располагаются на частных землях и в удалении от города.



«В моем предварительном проекте и при дополнительном согласовании деталей после о вырубке не было ни слова — я использовал существующую растительность как естественные преграды в качестве элементов, делающих диск-гольф парк интереснее, — объяснил собеседник. — Мало того, я выделил несколько зон для формирования геопластика и дополнительного (не компенсационного!) озеленения. Я считаю, и мировая практика показывает, что диск-гольф парки прекрасно вписываются в естественный рекреационный ландшафт. За счёт стартовых площадок и корзин парк превращается в дополнительный вид, в том числе семейной, активности».

«Всё новое всегда пугает — я к этому, насколько возможно, готов. Я понимаю беспокойство жителей и разделял бы его, находясь на их месте — в городе достаточно проектов, в которых на рекреации возникли бетонные конструкции, здания и асфальтовые парковки, но диск-гольф не про это. Тут скорее про нежелание разобраться с тем, что такое диск-гольф», — считает автор идеи. Он поясняет: в соседней Финляндии, например, более 900 парков на население чуть большее петербургского — и никаких проблем с городскими парками нет.



Место для диск-гольфа выбирал не сам Шестаков: он в качестве возможных локаций предлагал парк 300-летия. «Это место я не предлагал, но мне его выдали, и я работал с тем, что есть. Исходя из этого, диск-гольф интегрируется в меньшую часть сквера, и игровые отрезки максимально просты и удалены от транзитных путей. Да, шашлык там жарить будет менее приятно, но это и незаконно», — добавил Шестаков.

Впрочем, из публикаций в паблике «ВКонтакте» «Твоего бюджета» становится ясно, что выбор места действительно был дискуссионным. В мартовском посте 2021 года сообщалось: «Сначала диск-гольф-маршрут предлагали делать в Мартыновском сквере, но после подробного обсуждения специфики игры решили перенести его в менее людное место. Диск-гольф — игра для Петербурга новая, и пока не очень понятно, будут ли спортсмены мешать посетителям сквера и наоборот».



Шестаков обратил внимание, что правилами диск-гольфа, за соблюдением которых все играющие следят, запрещается совершать какие-либо броски, если это может навредить кому-либо. На вопрос, считает ли он сам это небезопасным для тех же детей, мужчина пояснил: «Опасно это ровно настолько же, как пинать или бросать мяч. Но в моей жизни мне и окружающим мячом больно доставалось куда чаще, чем диском, от того, что мяч не всегда летит, как хочет человек, но при этом играющий менее осторожен, так как ошибочно думает, что мяч мягкий. Играющий в диск-гольф знает, что диск твердый. Хотя с чем сравнить — можно легко согнуть руками пополам. Хоть и значительно легче мяча, но при соблюдении правил это абсолютно безопасно». По мнению автора идеи, если противники диск-гольф маршрута разберутся в сути реализуемого проекта и сами попробуют поиграть, «непременно сменят гнев на милость и оценят новый вариант активности для себя и своих детей».



Редакция поинтересовалась у городского комитета по благоустройству, зачем решили вырубить 122 куста. В ответ пресс-служба обратила внимание, что взамен будет высажено гораздо больше растений. Правда, вопрос целесообразности вырубки «старых» это не сняло, и в комитете обещали уточнить этот момент.



А пока противники благоустройства собирают подписи, обсуждают, законно ли сейчас выходить на митинги, пишут обращения и забрасывают требованиями оставить сквер в покое страничку губернатора Александра Беглова.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

