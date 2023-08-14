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    Мальчик внезапно выбежал из-за стоящих машин и попал под колеса на Парашютной. На Коллонтай юный самокатчик не спешился и попал в ДТП

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    Двое несовершеннолетних пострадали в результате аварий в Петербурге в выходные.

    Как сообщает 14 августа городское ГУ МВД, 12 августа около 21 часа во дворе дома 40 по Парашютной улице 35-летняя женщина на «Шкоде Рапид» сбила 8-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованных автомобилей. Он был один, без родителей. Он отделался ушибами и ссадинами, от госпитализации отказался. В отношении водителя вынесено определение об административном производстве по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). По данным «Фонтанки», в 2022–2023 годах женщина не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

    13 августа около 20:45 у дома 15, корпус 1, по улице Коллонтай, 53-летний водитель автомобиля «JAC-J7» при левом повороте сбил 15-летнего десятиклассника, который ехал на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Подросток с различными травмами госпитализирован. В отношении водителя вынесено определение об административном производстве. Штрафов ГИБДД в этом году за ним не числится.

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