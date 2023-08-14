Mercedes отключил дилеров от своего ПО

В понедельник, 14 августа, СМИ массово сообщили об отключениях дилерских центров Mercedes от онлайн-систем программного обеспечения производителя. Как объяснили «Фонтанке» в дилерском центре Mercedes в Петербурге и Ассоциации российских автодилеров, тотального отключения от ПО именно сегодня не произошло.



«Есть информация о том, что в пресс-службе Mercedes подтвердили отключение ПО [для дилеров]. Отключение нескольких брендов произошло уже давно. Дилеры с этим работают, и все равно ТО и сервисное обслуживание люди проходят», — сообщили «Фонтанке» в Ассоциации автодилеров.

