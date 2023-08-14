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    Mercedes отключил дилеров от своего ПО

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    В понедельник, 14 августа, СМИ массово сообщили об отключениях дилерских центров Mercedes от онлайн-систем программного обеспечения производителя. Как объяснили «Фонтанке» в дилерском центре Mercedes в Петербурге и Ассоциации российских автодилеров, тотального отключения от ПО именно сегодня не произошло.

    «Есть информация о том, что в пресс-службе Mercedes подтвердили отключение ПО [для дилеров]. Отключение нескольких брендов произошло уже давно. Дилеры с этим работают, и все равно ТО и сервисное обслуживание люди проходят», — сообщили «Фонтанке» в Ассоциации автодилеров.

    Как писала «Фонтанка», процесс отключения дилеров Mercedes, BMW и других западных автобрендов был запущен еще в начале 2023 года. Но это не значит, заверили в РОАД, что владельцы могут бросать свои «Мерседесы» и идти пешком — на работу дилерских центров отключение от ПО не влияет. Проблемы могут возникнуть только с ключами, но решение уже найдено — все доставляют по параллельному импорту, и запчасти в том числе, подчеркнули в ассоциации.

    На запрос «Фонтанки» в пресс-службе дистрибьютора «МБ РУС» обещали ответить в ближайшее время.

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    Комментарии 5

    Гость14 Авг 2023 в 12:48
    Недострана
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