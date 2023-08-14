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    Евро скакнул выше 110 рублей

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    69 комментариев

    Курс евро на Мосбирже утром 14 августа поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

    Доллар, как уже сообщалось, поднялся выше 100 рублей и торгуется на этом уровне.

    Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.

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