Евро скакнул выше 110 рублей

Курс евро на Мосбирже утром 14 августа поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Доллар, как уже сообщалось, поднялся выше 100 рублей и торгуется на этом уровне.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
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Курс евро на Мосбирже утром 14 августа поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Доллар, как уже сообщалось, поднялся выше 100 рублей и торгуется на этом уровне.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
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