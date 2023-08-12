Под Геленджиком раки вырвались на свободу из-за ДТП

На федеральной автомобильной дороге «Дон» грузовой «Хендай» не рассчитал расстояние и столкнулся с попутным экскаватором, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю 12 августа.
В кузове перевозили живых раков, которые высыпались на дорогу и разбежались на свободу.
Позади грузовика ехал легковой «Фольксваген Амарок», который в итоге врезался в «Хендай». В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка грузовика. Она была доставлена в реанимацию городской больницы Геленджика с переломом ключицы.
В МВД уточнили, что состояние ребенка стабильное.