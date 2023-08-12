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    Под Геленджиком раки вырвались на свободу из-за ДТП

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    4 комментария

    На федеральной автомобильной дороге «Дон» грузовой «Хендай» не рассчитал расстояние и столкнулся с попутным экскаватором, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю 12 августа.

    Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
    Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
    Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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    В кузове перевозили живых раков, которые высыпались на дорогу и разбежались на свободу.

    Позади грузовика ехал легковой «Фольксваген Амарок», который в итоге врезался в «Хендай». В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка грузовика. Она была доставлена в реанимацию городской больницы Геленджика с переломом ключицы.

    В МВД уточнили, что состояние ребенка стабильное.

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    Комментарии 4

    Гость12 Авг 2023 в 20:41
    свободу попугаям!
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